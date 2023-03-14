Тимофеева Кузнецова (Тимофеева Кузнецова) Агапия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева Кузнецова (Тимофеева Кузнецова) Агапия

Тимофеева Кузнецова (Тимофеева Кузнецова) Агапия

avatar

Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1895

Отец: Елизаров Кузнецов Тимофей

Мать: Елизаров Кузнецов Татьяна

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
08.02.1895
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close