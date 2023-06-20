Исаева Пелагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1893 ст.
Дочь: Советова Наталья Архиповна
Отец ребёнка: Исаев Архип Николаев
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Архип Николаев
Смерть
Неизвестно