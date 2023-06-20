Исаева Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Пелагея Максимовна

Исаева Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1893 ст.

Дочь: Советова Наталья Архиповна

Отец ребёнка: Исаев Архип Николаев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Архип Николаев

Смерть
Неизвестно