Шавкунов Архип Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Архип Федоров

Место рождения

поч. Шимковской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Шавкунов Федор Пантелеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744

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