Негодяев Михаил
Место рожденияГрачёвка, Оренбургская обл.
Дата рождения1912
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Негодяев Василий
Мать: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негодяев Юрий
Мать ребёнка: Негодяева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Негодяева Мария
Военная служба
Неизвестно
__.09.1941 Грачевский РВК, Чкаловская обл., Грачевский р-н
417 ОРМСР последнее место службы
Смерть
?.12.1942
Пропал без вести (предположительно под Москвой,дер. или станция Пески