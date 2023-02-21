Негодяев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Михаил

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Место рождения

Грачёвка, Оренбургская обл.

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Негодяев Василий

Мать: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негодяев Юрий

Мать ребёнка: Негодяева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негодяева Мария

Военная служба
Неизвестно
__.09.1941 Грачевский РВК, Чкаловская обл., Грачевский р-н
417 ОРМСР последнее место службы
Смерть
?.12.1942
Пропал без вести (предположительно под Москвой,дер. или станция Пески
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