Скворцова Томара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1974
Дочь: Емельянова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1982
Дочь: Емельянова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич
Саранск, Саранск, Республика Мордовия