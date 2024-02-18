Скворцова Томара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Томара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1974

Дочь: Емельянова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
03.10.1982

Дочь: Емельянова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Емельянов Николай Григорьевич

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

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