Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек
Место рожденияд.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1794
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Мустаев Имангул
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рафеков Аляутдин Алявотин
Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Айша
Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рафеков Зейнетдин
Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыма
Смерть
1851
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии