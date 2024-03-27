Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

Место рождения

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1794

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Мустаев Имангул

Мать: не указана

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Махбубя

Мать ребёнка: Фатыма

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сейда

Мать ребёнка: Фатыма

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кабейбя

Мать ребёнка: Фатыма

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1834

Сын: Рафеков Аляутдин Алявотин

Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Айша

Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рафеков Зейнетдин

Мать ребёнка: Зулейха Вторая Жена

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыма

Смерть
1851
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
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