Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1977

Отец: Крылов Григорий Федорович

Мать: Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна

Бракосочетание
25.11.1995

Муж: Рудников Игорь Михайлович

Рождение ребёнка
11.09.2000

Сын: Рудников Ярослав Игоревич

Отец ребёнка: Рудников Игорь Михайлович

Рождение ребёнка
09.04.2004

Дочь: Рудникова Анжелика Игоревна

Отец ребёнка: Рудников Игорь Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.2011

Сын: Рудников Станислав Игоревич

Отец ребёнка: Рудников Игорь Михайлович

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