Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1977
Бракосочетание
25.11.1995
Рождение ребёнка
11.09.2000
Сын: Рудников Ярослав Игоревич
Отец ребёнка: Рудников Игорь Михайлович
Рождение ребёнка
09.04.2004
Дочь: Рудникова Анжелика Игоревна
Отец ребёнка: Рудников Игорь Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.2011
Сын: Рудников Станислав Игоревич
Отец ребёнка: Рудников Игорь Михайлович