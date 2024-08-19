Kaugare (Kriķe Kriķis) Dace
Место рожденияLatvia
Дата рождения26.06.1957
Дата смерти11.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1957
Отец: Kriķis Druvis
Мать: Kriķis (Graubiņa) Daina
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sinkēvičs Ilgvars
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.12.1978
Сын: Kaugars Uldis
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.1994
Похороны
Неизвестно