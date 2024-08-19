Kaugare (Kriķe Kriķis) Dace — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kaugare (Kriķe Kriķis) Dace

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Место рождения

Latvia

Дата рождения

26.06.1957

Дата смерти

11.03.1994

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1978 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1957

Отец: Kriķis Druvis

Мать: Kriķis (Graubiņa) Daina

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sinkēvičs Ilgvars

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.12.1978

Сын: Kaugars Uldis

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.03.1994
Похороны
Неизвестно

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