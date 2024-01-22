(Быкова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Быкова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1780 и 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Илларион Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Быков Афанасий Илларионович

Отец ребёнка: Быков Илларион Михайлович

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