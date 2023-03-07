Сидорина Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.09.1897 ст.
Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.12.1900
Дочь: Сидорина Анна Петровна
Отец ребёнка: Сидорин Пётр Аверьянович
Рождение ребёнка
31.12.1901
Дочь: Сидорин Василий Петрович
Отец ребёнка: Сидорин Пётр Аверьянович
Смерть
Неизвестно