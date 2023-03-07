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Сидорина Дарья Григорьевна

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Место рождения

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
07.09.1897 ст.

Муж: Сидорин Пётр Аверьянович

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.12.1900

Дочь: Сидорина Анна Петровна

Отец ребёнка: Сидорин Пётр Аверьянович

Рождение ребёнка
31.12.1901

Дочь: Сидорин Василий Петрович

Отец ребёнка: Сидорин Пётр Аверьянович

Смерть
Неизвестно
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