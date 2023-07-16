Васильева (Антошина) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Антошина) Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антошин Валентин Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анна

Отец ребёнка: не указан