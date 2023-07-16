Васильева (Антошина) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антошин Валентин Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Анна
Отец ребёнка: не указан