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Давлетгараева Муршида Мирхатовна
Давлетгараева Муршида Мирхатовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.04.1967
Пол
Женский
Отец
Фатихов Мерхат Мирзафатихович
Мать
Фатихова Фаниса Мирзахановна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1967
Отец:
Фатихов Мерхат Мирзафатихович
Мать:
Фатихова Фаниса Мирзахановна
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