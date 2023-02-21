Хороших Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хороших Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хороших Пантелимон

Мать: Иванова Александра

Рождение ребёнка
29.12.1978

Сын: Хороших Антон

Мать ребёнка: Хороших Елена

Рождение ребёнка
12.01.1983

Сын: Хороших Артем

Мать ребёнка: Хороших Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хороших Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюменева Наталья

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