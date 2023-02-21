Хороших Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хороших Пантелимон
Мать: Иванова Александра
Рождение ребёнка
29.12.1978
Сын: Хороших Антон
Мать ребёнка: Хороших Елена
Рождение ребёнка
12.01.1983
Сын: Хороших Артем
Мать ребёнка: Хороших Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хороших Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюменева Наталья