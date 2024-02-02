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Коцубин Георгий Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Коцубин Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1872

Дочь: Стороженко Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Кацубина Дарья Фёдорова

п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Бракосочетание
05.11.1961

Жена: Кацубина Дарья Фёдорова

п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Смерть
Неизвестно
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