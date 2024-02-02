Коцубин Георгий Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Коцубин Семён
Рождение ребёнка
09.05.1872
Дочь: Стороженко Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Кацубина Дарья Фёдорова
п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Бракосочетание
05.11.1961
Жена: Кацубина Дарья Фёдорова
п. Лобойково Усть-Медведицкого округа обл. Войска Донского
Смерть
Неизвестно