Бритова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.2007

Дочь: Бритова Арина Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.2010

Сын: Бритов Владислав Максимович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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