Бритова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.2007
Дочь: Бритова Арина Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.2010
Сын: Бритов Владислав Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности