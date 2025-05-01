Митькина (Федосимова) Гликерия Ильинична 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Митькина (Федосимова) Гликерия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

14.06.1937

Пол

Женский

Отец

1863 или 1864 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

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1917 г.р.
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Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Федосимов Илья Филиппович

Мать: Федосимова (Коновалова) Елена Васильевна

Бракосочетание
27.01.1913 ст.

Муж: Митькин Павел Николаевич

Эманино, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1914 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Павел Николаевич

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1915 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Павел Николаевич

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1917 ст.

Сын: Митькин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Митькин Павел Николаевич

Булычево
Рождение ребёнка
02.11.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Павел Николаевич

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Павел Николаевич

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Павел Николаевич

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Павел Николаевич

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Павел Николаевич

Булычево, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.06.1937

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