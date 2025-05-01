Митькина (Федосимова) Гликерия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти14.06.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
27.01.1913 ст.
Эманино, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1914 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1915 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1917 ст.
Отец ребёнка: Митькин Павел Николаевич
Булычево
Рождение ребёнка
02.11.1919
Рождение ребёнка
04.11.1921
Рождение ребёнка
24.05.1924
Рождение ребёнка
13.03.1929
Рождение ребёнка
30.03.1931
Смерть
14.06.1937