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Заровняев Михаил Андреевич

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Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

30.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: Заровняев Андрей Павлович

Мать: Заровняева Евдокия Андреевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Заровняев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1939

Сын: Заровняев Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заровняев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровняева Анна Николаевна

Смерть
30.08.1942
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