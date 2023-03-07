Заровняев Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1908 ст.
Дата смерти30.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Заровняев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Заровняев Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заровняев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Заровняева Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1942