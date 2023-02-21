Матвеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Матвеев Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1907

Сын: Матвеев Афанасий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1909

Сын: Матвеев Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1940
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