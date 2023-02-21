Матвеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Матвеев Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Матвеев Афанасий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1909
Сын: Матвеев Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1940