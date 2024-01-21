Семенов Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Валерий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.?

Отец: Семенов Алексей

Мать: Семенова Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сиднева Дюдмила Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1987

Сын: Семенов Максим Валериевич

Мать ребёнка: Сиднева Дюдмила Ивановна

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