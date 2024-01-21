Семенов Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.?
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.?
Отец: Семенов Алексей
Мать: Семенова Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сиднева Дюдмила Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1987
Сын: Семенов Максим Валериевич
Мать ребёнка: Сиднева Дюдмила Ивановна