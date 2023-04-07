Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Иван Федотович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Тихонович
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Федор Тихонович
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Лаврентий Тихонович
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Васильевна
Смерть
1776