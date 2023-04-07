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Тихон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Иван Федотович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Тихонович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Федор Тихонович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Татьяна Тихоновна

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Лаврентий Тихонович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Васильевна

Смерть
1776
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