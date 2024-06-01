Поникаровский Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Поникаровский Павел Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Поникаровская) Галина Александровна
Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна
Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с, д. Н. Горка
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Поникаровская) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна
Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с, д. Н. Горка
Рождение ребёнка
1914
Сын: Поникаровский Пантелеймон Александрович
Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна
д. Нижняя Горка, Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Поникаровская Манефа Александровна
Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна
Нижняя Горка
Рождение ребёнка
17.05.1920
Дочь: Шорохова (Поникаровская) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна
Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с, д. Н. Горка
Смерть
1928
умер в 44 года