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Поникаровский Александр Павлович

Место рождения

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Поникаровский Павел Васильевич

Мать: не указана

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Поникаровская) Галина Александровна

Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с, д. Н. Горка
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Поникаровская) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с, д. Н. Горка
Рождение ребёнка
1914

Сын: Поникаровский Пантелеймон Александрович

Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
д. Нижняя Горка, Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Поникаровская Манефа Александровна

Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Нижняя Горка
Рождение ребёнка
17.05.1920

Дочь: Шорохова (Поникаровская) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Поникаровская (Пинижанинова) Клавдия Гавриловна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Вологодская обл., Велико-Устюгский р-н, Луженский с/с, д. Н. Горка
Смерть
1928
умер в 44 года

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