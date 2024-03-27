Субур Хайрулла Халиуллин
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адия
Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сара
Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы
Образование
Неизвестно
Прозвище Субур Хайрулласы. Был раскулачен, имел в д. Малые Ширданы 2 этажный дом в 24 окна, 30 лошадей, магазин. Занимался извозом, торговлей. После раскулачивания дом перенесли к месту, где сейчас с... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1884
Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы
Рождение ребёнка
12.11.1885
Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы
Рождение ребёнка
10.02.1887
Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы
Рождение ребёнка
22.12.1888
Дочь: Бибимасура Хайрулла Кызы
Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы
Рождение ребёнка
15.12.1890
Дочь: Бибитаиба Хайрулла Кызы
Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы
Рождение ребёнка
01.03.1894
Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы
Рождение ребёнка
29.05.1898
Дочь: Минлизайфа Хайрулла
Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы
Смерть
Неизвестно