Субур Хайрулла Халиуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубур Хайрулла Халиуллин

Субур Хайрулла Халиуллин

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Халилулла Габделхаликов

Мать: Фахринися Муси Исмали Улынын Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адия

Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сара

Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы

Образование
Неизвестно
Прозвище Субур Хайрулласы. Был раскулачен, имел в д. Малые Ширданы 2 этажный дом в 24 окна, 30 лошадей, магазин. Занимался извозом, торговлей. После раскулачивания дом перенесли к месту, где сейчас с... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1884

Сын: Гарифулла Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы

Рождение ребёнка
12.11.1885

Сын: Лотфулла Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы

Рождение ребёнка
10.02.1887

Сын: Гатаулла Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы

Рождение ребёнка
22.12.1888

Дочь: Бибимасура Хайрулла Кызы

Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы

Рождение ребёнка
15.12.1890

Дочь: Бибитаиба Хайрулла Кызы

Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы

Рождение ребёнка
01.03.1894

Сын: Гарифулла Хайрулла Улы

Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы

Рождение ребёнка
29.05.1898

Дочь: Минлизайфа Хайрулла

Мать ребёнка: Сафиябану Габделгазиз Кызы

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.