Амелин Макей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Амелин Иван Макеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Между 1899 и 1916
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1918
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно