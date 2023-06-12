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Амелин Макей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Амелин Иван Макеевич

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Амелин Григорий Макеевич

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Между 1899 и 1916
Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Амелин Леонид Макеевич

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1918

Сын: Амелин Василий Макеевич

Мать ребёнка: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно