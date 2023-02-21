Мисюрка (Семенюк) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюрка (Семенюк) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.06.1907 ст.

Муж: Мисюрка Иван Семенович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 20 лет
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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