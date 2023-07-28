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Куприянова Агрипина Петровна

Место рождения

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Зуева Акулина Макаровна

Отец ребёнка: Куприянов Макар Иванович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Смерть
1895