Куприянова Агрипина Петровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Зуева Акулина Макаровна
Отец ребёнка: Куприянов Макар Иванович
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Смерть
1895