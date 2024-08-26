Шатунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Иван Александрович
Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатунова (Шатунова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова (Федорова) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Илья Александрович
Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Николай Александрович
Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатунов Федор Александрович
Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия