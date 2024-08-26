Шатунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Иван Александрович

Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатунова (Шатунова) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова (Федорова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Илья Александрович

Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Николай Александрович

Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатунов Федор Александрович

Мать ребёнка: Шатунова (Федорова) Юлия

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