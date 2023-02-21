Басманов Елизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басманов Елизар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1914 по 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1911

Жена: Басманова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Осипова Валентина Елизаровна

Мать ребёнка: Басманова Наталья Петровна

Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баронникова Анна Елизаровна

Мать ребёнка: Басманова Наталья Петровна

Смерть
С 1914 по 1917
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