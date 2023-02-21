Басманов Елизар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1914 по 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Осипова Валентина Елизаровна
Мать ребёнка: Басманова Наталья Петровна
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баронникова Анна Елизаровна
Мать ребёнка: Басманова Наталья Петровна
Смерть
С 1914 по 1917