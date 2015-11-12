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Нугманов Арслан Айнурович
Нугманов Арслан Айнурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.2015
Пол
Мужской
Отец
Нугманов Айнур Рагибович
1987 г.р.
Мать
Нугманова Альбина Асхатовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2015
Отец:
Нугманов Айнур Рагибович
Мать:
Нугманова Альбина Асхатовна
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