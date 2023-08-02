Вовченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовченко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Вовченко Иван

Мать: Вовченко Елена

Смерть
2012
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