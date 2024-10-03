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Пешкова Вера Тихоновна

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.09.1912

Дата смерти

19.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1912

Отец: Пешков Тихон Георгиевич

Мать: Пешкова (Жидких) Анна Даниловна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Восприемники: крестьянин Сергей Емельянов Климов и крестьянская дочь Хиония Егорова Пешкова. ф144-оп6-д1778. 1911-1912 годы. Брусенцево
Место жительства
1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Ф. 233 Оп. 1 Д. 270 стр 115 Анкеты сельскохозяйственной переписи села Романово Брусенцевской волости Барнаульского уезда
Смерть
19.03.1918
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

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