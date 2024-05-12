Шитов Гавриил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шитов Алексей Петрович
Мать: Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Шитова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Шитова Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Шитова Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно