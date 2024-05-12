Шитов Гавриил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитов Гавриил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шитов Алексей Петрович

Мать: Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Шитова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Шитова Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Шитова Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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