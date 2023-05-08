Захарова-Селивёрстова Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Селивёрстова Анна Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1925

Дата смерти

30.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1925

Отец: Селивёрстов Карп Васильевич

Мать: Селивёрстова-Попова Анастасия Трифовна

Рождение ребёнка
26.05.1948

Дочь: Захарова Нелли Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Николай Дмитриевич

Смерть
30.08.1987
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