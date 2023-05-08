Захарова-Селивёрстова Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1925
Дата смерти30.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1925
Рождение ребёнка
26.05.1948
Дочь: Захарова Нелли Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Николай Дмитриевич
Смерть
30.08.1987