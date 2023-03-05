Василий Ананьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ананий Парфеньев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Надежда Васильева
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Егорова
Место жительства
Неизвестно
Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно