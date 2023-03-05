Василий Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Ананьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ананий Парфеньев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Надежда Васильева

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Егорова

Место жительства
Неизвестно
Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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