Липин Иаков Афанасиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
место выхода в метрической записи указано с ошибкой
Смерть
Неизвестно