Липин Иаков Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липин Иаков Афанасиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Володарка, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
место выхода в метрической записи указано с ошибкой
Смерть
Неизвестно
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