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Цыбезов Михаил Иванов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

23.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Цыбезов Иван Филиппов

Мать: Цыбезова Евдокия Павлова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.10.1878

Жена: Цыбезова Матрена Данилова

Рождение ребёнка
30.10.1879

Сын: Цыбезов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1882

Дочь: Ефросинья Михайлова

Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1884

Сын: Цыбезов Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1885

Сын: Цыбезов Кирилл Михайлов

Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.01.1888

Сын: Цыбезов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.07.1890

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
17.01.1894

Жена: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
13.05.1895

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1900

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
23.05.1901
Причина смерти: По полицейскому дознанию скоропостижно
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