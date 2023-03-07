Цыбезов Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти23.05.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Цыбезов Иван Филиппов
Мать: Цыбезова Евдокия Павлова
Бракосочетание
16.10.1878
Рождение ребёнка
30.10.1879
Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова
Рождение ребёнка
06.02.1882
Дочь: Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова
Рождение ребёнка
11.01.1884
Сын: Цыбезов Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова
Рождение ребёнка
10.03.1885
Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова
Рождение ребёнка
21.01.1888
Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова
Рождение ребёнка
26.07.1890
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Цыбезова Матрена Данилова
Бракосочетание
17.01.1894
Жена: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
13.05.1895
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
07.07.1898
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
14.11.1900
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Смерть
23.05.1901
Причина смерти: По полицейскому дознанию скоропостижно