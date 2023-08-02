(Таргонская) София
Место рождения
Дата рождения17.09.1926
Дата смерти01.07.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926
Дата указана при крещении.
Крещение
22.09.1926
Берёзовое, Рівненська область
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.552 стр.26об.-27.
Смерть
01.07.1927
ГАРО Ф.Р.740 оп.6 д.555 стр.85об.-86. Указанный возраст 1 г.
Похороны
02.07.1927
Дата и место погребения указаны взаписи о смерти.