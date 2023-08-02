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(Таргонская) София

Место рождения

Глинное, Рівненська область

Дата рождения

17.09.1926

Дата смерти

01.07.1927

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926

Отец: Таргонский Савелий

Мать: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)

Глинное, Рівненська область
Дата указана при крещении.
Крещение
22.09.1926
Берёзовое, Рівненська область
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.552 стр.26об.-27.
Смерть
01.07.1927
Глинное, Рівненська область
ГАРО Ф.Р.740 оп.6 д.555 стр.85об.-86. Указанный возраст 1 г.
Похороны
02.07.1927
Глинное, Рівненська область
Дата и место погребения указаны взаписи о смерти.

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