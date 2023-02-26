Юдин Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1994
Рождение ребёнка
09.06.2016
Сын: Юдин Александр Александрович
Мать ребёнка: Юдина Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
26.09.2018
Дочь: Юдина Ксения Александровна
Мать ребёнка: Юдина Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Варвара Александровна
Мать ребёнка: Юдина Анастасия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно