Юдин Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Александр Геннадьевич

Юдин Александр Геннадьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1994

Отец: Юдин Геннадий Викторович

Мать: Юдина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
09.06.2016

Сын: Юдин Александр Александрович

Мать ребёнка: Юдина Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
26.09.2018

Дочь: Юдина Ксения Александровна

Мать ребёнка: Юдина Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Варвара Александровна

Мать ребёнка: Юдина Анастасия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Анастасия Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close