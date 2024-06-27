Зыков ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

08.03.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: Зыков АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Зыкова ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА

Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА

Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Зыков ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1869

Дочь: Зыкова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА

Рождение ребёнка
16.11.1871 ст.

Сын: Зыков МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1884 ст.

Сын: Зыков ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.03.1906 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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