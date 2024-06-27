Зыков ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смерти08.03.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Отец: Зыков АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Зыкова ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА
Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Сын: Зыков ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА
Рождение ребёнка
08.01.1869
Дочь: Зыкова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА
Рождение ребёнка
16.11.1871 ст.
Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА
Рождение ребёнка
07.06.1884 ст.
Мать ребёнка: Зыкова АННА ФЕДОРОВНА
Смерть
08.03.1906 ст.