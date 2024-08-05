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Видякин Антон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1868

Отец: Видякин Степан (Стефан) Афанасиевич

Мать: Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видякина Ксения Сергеевна (Петровна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видякин Илья Антонович

Мать ребёнка: Видякина Ксения Сергеевна (Петровна?)

Бракосочетание
03.02.1889

Жена: Кашанова Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
15.12.1898

Сын: Видякин Николай Антонович

Мать ребёнка: Видякина Ксения Сергеевна (Петровна?)

Смерть
Неизвестно

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