Видякин Антон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Видякина Ксения Сергеевна (Петровна?)
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
15.12.1898
Сын: Видякин Николай Антонович
Мать ребёнка: Видякина Ксения Сергеевна (Петровна?)
Смерть
Неизвестно