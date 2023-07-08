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Пятницков Алексей Алексеевич
Пятницков Алексей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1985
Пол
Мужской
Отец
Пятницков Алексей Федорович
1940 г.р.
Мать
Пятницкова Лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец:
Пятницков Алексей Федорович
Мать:
Пятницкова Лидия
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