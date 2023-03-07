Давыдова (Сергиева) Параскева Савельевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1876
Сын: Давыдов Василий Тихонович
Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анисия Тихоновна
Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Акулина Тихоновна
Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Давыдов Игнатий Тихонович
Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно