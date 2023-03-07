Давыдова (Сергиева) Параскева Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Сергиева) Параскева Савельевна

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Место рождения

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сергиев Савелий Прокопьевич

Мать: Сергиева Анна Герасимовна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Давыдов Василий Тихонович

Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Давыдов Флор Тихонович

Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анисия Тихоновна

Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Акулина Тихоновна

Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Давыдов Игнатий Тихонович

Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Давыдов Самсон Тихонович

Отец ребёнка: Давыдов Тихон Ефимович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Тихон Ефимович

Смерть
Неизвестно
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