Топоркова Акулина Имполитовна
Место рожденияСтаница Дуройская, Забайкалье, Россия.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Топорков Алексей Мартынович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Топоркова) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Топорков Алексей Мартынович
Смерть
Неизвестно