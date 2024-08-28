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Топоркова Акулина Имполитовна

Место рождения

Станица Дуройская, Забайкалье, Россия.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Алексей Мартынович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Топорков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Топорков Алексей Мартынович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Топоркова) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Топорков Алексей Мартынович

Смерть
Неизвестно

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