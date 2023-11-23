Екатерина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти16.11.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Макар Андреев
Мать: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Александров
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Софья Александрова
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Давыд Александров
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Александрова
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
07.10.1784
Сын: Андрей Александров
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
01.03.1788
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Глушицкий Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Смерть
16.11.1811