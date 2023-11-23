Екатерина Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

16.11.1811

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Макар Андреев

Мать: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Александров

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Софья Александрова

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Давыд Александров

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Александрова

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
07.10.1784

Сын: Андрей Александров

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
01.03.1788

Сын: Василий Александров

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Глушицкий Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Смерть
16.11.1811

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