Лунегова (Петрова) Ольга Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1979
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1979
Отец: Петров Валерий Трофимович
Мать: Петрова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
08.04.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лунегов Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
08.04.1998
Сын: Лунегов Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Лунегов Вячеслав Николаевич