Лунегова (Петрова) Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунегова (Петрова) Ольга Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1979

Отец: Петров Валерий Трофимович

Мать: Петрова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
08.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лунегов Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
08.04.1998

Сын: Лунегов Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Лунегов Вячеслав Николаевич

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