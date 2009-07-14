Андреев Владимир Александрович
Место рожденияУндоры Ульяновская область
Дата рождения23.02.1936
Дата смерти14.07.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева (Ватрасова) Ксения
Рождение ребёнка
04.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева (Ватрасова) Ксения
Смерть
14.07.2009
Похороны
Неизвестно