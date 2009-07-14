Андреев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Владимир Александрович

Место рождения

Ундоры Ульяновская область

Дата рождения

23.02.1936

Дата смерти

14.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1936

Отец: Андреев Александр

Мать: Андреева (Андреев) Зинаида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева (Ватрасова) Ксения

Рождение ребёнка
08.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Ватрасова) Ксения

Рождение ребёнка
04.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Ватрасова) Ксения

Смерть
14.07.2009
Похороны
Неизвестно

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