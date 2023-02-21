Аксинья Йовова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Йовова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Анисим Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лаврен Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Феодора Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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