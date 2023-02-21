Аксинья Йовова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Анисим Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Лаврен Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Феодора Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно