Боровков Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Боровков Борис

Мать: Боровкова Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Боровков Поликарп

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Карелин Иван Егорович

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Боровков Борис

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Боровков Василий

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Боровков Алексей

Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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