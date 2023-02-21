Боровков Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Боровков Борис
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Боровков Поликарп
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Боровков Борис
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Боровков Василий
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Боровков Алексей
Мать ребёнка: Боровкова Василиса Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно