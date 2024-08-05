Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Лукьяновна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Пётр Евдокимович
Мать ребёнка: Елена Лукьяновна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: Елена Лукьяновна
Смерть
Неизвестно