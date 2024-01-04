Рыжкова -- Екатерина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова -- Екатерина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Семен Константинович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Рыжков Александр Иванович

Отец ребёнка: Рыжков Семен Константинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рыжкова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Рыжков Семен Константинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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