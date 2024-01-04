Рыжкова -- Екатерина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Рыжков Александр Иванович
Отец ребёнка: Рыжков Семен Константинович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рыжкова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Рыжков Семен Константинович
Смерть
Неизвестно