Габдрахманова Альмира
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Наиль Махмутович
Отец ребёнка: Сахиуллин Махмут Габдрахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Фаиль Махмутович
Отец ребёнка: Сахиуллин Махмут Габдрахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрахманов Раиль Махмутович
Отец ребёнка: Сахиуллин Махмут Габдрахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно