Габдрахманова Альмира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманова Альмира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Наиль Махмутович

Отец ребёнка: Сахиуллин Махмут Габдрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Фаиль Махмутович

Отец ребёнка: Сахиуллин Махмут Габдрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Раиль Махмутович

Отец ребёнка: Сахиуллин Махмут Габдрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахиуллин Махмут Габдрахманович

Смерть
Неизвестно